تطبيقات تعيد توجيه العائدات من العملات المشفرة إلى كوريا الشمالية

وتم إنشاء هذا التطبيق في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ولاحظ الخبراء أن عنوان الموزع غير متوفر في الوقت الحالي، وهذا قد يشير إما إلى إنهاء البرنامج، أم أن الموزع الكوري الشمالي كان يستخدم لإخفاء المصدر الحقيقي للتطبيق.

وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنها تلقت أدلة على احتمال تورط كوريا الشمالية في سرقة المعلومات الشخصية لحوالي 30 ألف مستفيد من تبادل العملات الإلكترونية الأكثر شعبية في البلاد "بيثومب".

ووقع حادث مماثل آخر على موقع آخر "كوينيس"، في سبتمبر/ أيلول.