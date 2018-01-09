خبير عسكري روسي: اختراق نظام التشغيل الروسي "أسترا لينكس" أمر مستحيل

صرح أحد كبار الخبراء العسكريين الروس ورئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، العقيد فيكتور موراخوفسكي، أن استبدال نظام تشغيل مايكروسوفت الأمريكي الذي يستخدم حاليا في أجهزة الكومبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع الروسية بنظام تشغيل "أسترا لينكس" الوطني الروسي يعتبر خطوة مهمة في طريق تعزيز الأمن السيبراني للوزارة.

© Sputnik. Natalia Seliverstova وزارة الدفاع الروسية تتخلى عن أنظمة تشغيل "ويندوز"

موسكو — سبوتنيك . وقال العقيد موراخوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "لقد أصبح نظام أسترا لينكس معتمدا من قبل بعض الأجهزة المتخصصة للدولة بل ومستخدما فيها، وليس في وزارة الدفاع فقط إنما أجهزة أخرى والآن تقرر استخدم نظام التشغيل الوطني المذكور في وزارة الدفاع.

والحديث حول هذا الموضوع يدور منذ فترة طويلة من الزمن. وها هي خطوة مهمة في طريق تعزيز الأمن السيبراني لوزارة الدفاع، وذلك بسبب أن اختراق هذا النظام باللجوء إلى حيل خارجية مهما تكن ماهرة يعتبر أمرا يستحيل تحقيقه مائة في المائة تقريبا.

يذكر أنه سبق وأفادت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة تنقل جميع أجهزة الكمبيوتر إلى نظام التشغيل الوطني "أسترا لينكس سبيشال إديشين"، لحماية جميع معلوماتها من الاختراق.