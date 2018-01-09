الدفاع الروسية: طائرة استطلاع أمريكية حلقت قرب حميميم لحظة الهجوم بالطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة استطلاع أمريكية كانت في منطقة حميميم لحظة هجوم الإرهابيين بواسطة طائرات مسيرة على القاعدة الروسية بسوريا.

موسكو — سبوتنيك . وقالت الدفاع في بيان: "..وهذا يجبرنا على إلقاء نظرة جديدة على الصدفة الغريبة، أنه خلال هجوم الطائرات بدون طيار للإرهابيين على المواقع العسكرية الروسية في سوريا كانت طائرة استطلاع أمريكية "بوسيدون" تحلق فوق مياه البحر الأبيض المتوسط لأكثر من 4 ساعات على ارتفاع 7 آلاف متر، بين طرطوس وحميميم".

وفي سياق متصل قالت "البنتاغون" إن أمريكا قلقة من قدرة "داعش" الحصول على طائرات بدون طيار، مثل التي استخدمت ضد الطائرات الروسية في سوريا

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس اليوم، أن التقنيات والأجهزة المستخدمة خلال الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت عسكرية روسية بقاعدة حميميم متاحة في الأسواق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رينكين غيلوي: "لقد شاهدنا، أن تقنيات مشابهة استعملها مسلحو داعش، هذه الأجهزة والتقنيات يمكن الحصول عليها بسهولة في الأسواق، وهذا أمر يدعو للقلق".