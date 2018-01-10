روسيا تنشر صواريخ "إس-400" على الحدود مع أوكرانيا

أفاد مصدر أمني في شبه جزيرة القرم، أن كتيبة جديدة من أنظمة صواريخ "إس-400 تريومف" سيتم نشرها بالقرب من مدينة سيفاستوبول، والتي ستقوم بالسيطرة على المجال الجوي بين "تشونغار" و"أرميانسك" على حدود مع أوكرانيا.

سيفاستوبول — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، "مهمة الكتيبة الثانية لمنظمات الدفاع الجوي "إس-400" هي الكشف في وقت مناسب والتدمير، إذا لزم الأمر، الأهداف الجوية القادمة من جهة أوكرانيا التي تشكل تهديدا للقرم".

ولفت المصدر إلى أنه أوكرانيا كثفت الخطاب العدائي تجاه القرم وتجري تجارب على الصواريخ المجنحة.

وكشف المصدر ذاته، أن "هذه التجارب للصواريخ الأوكرانية تشكل تهديدا لشبه الجزيرة القرم، لأن مسار تحليقها يكاد لا يمكن التنبؤ به. ومن أجل تفادي "الحوادث"، يتم تشكيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في شبه جزيرة القرم، وتكمن مهام كتيبة "إس-400" بالقرب من سيفاستوبول في القضاء على مثل هذه التهديدات على مسافات بعيدة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن كتيبة منظومات "إس-400 تريومف" ستدخل يوم 12 كانون الثاني/يناير 2018 في الخدمة القتالية الدائمة في مدينة سيفاستوبول في القرم وهي كتيبة "إس-400" الثانية التي يتم نشرها في شبه الجزيرة، حيث تم نشر أول كتيبة "إس-400" في ربيع عام 2017 بالقرب من مدينة فيودوسيا.