روسيا تبادر إلى صنع الـ"ميسترال"

وطبقا للاتفاق الذي أعلنت وسائل إعلام عنه اليوم الأربعاء، فإن العمل في صنع حاملات المروحيات الروسية سيبدأ في عام 2020.

© Sputnik. Igor Zarembo فيديو لـ"ميسترال" روسية تطلق 100 قذيفة في الثانية

وسيقوم مصنع "سيفيرنايا فيرف" في مدينة سان بطرسبورغ بهذا العمل.

وقال مصدر صناعي عسكري لوسائل الإعلام إن أعمال التصميم الهندسي ستنطلق خلال عام 2018.

ومن المتوقع أن ترى حاملة المروحيات الروسية الأولى النور للمرة الأولى في عام 2025 ليتسلمها الأسطول الروسي في عام 2026.

وقد باشر مصنع "سيفيرنايا فيرف" العمل لتهيئة وحداته الإنتاجية لصنع حاملات المروحيات.

ويشار إلى أن حاملات المروحيات الروسية ستحمل على متنها طائرات من صنع محلي من طراز "كا-52ك" و"كما-27" و"كا-29" و"كا-31".

وكانت فرنسا تعهدت بصنع سفينتين حربيتين مهيأتين لإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال" لروسيا، لكنها رفضت في النهاية تسليمهما إلى روسيا لأسباب سياسية.