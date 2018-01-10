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12:35 10 يناير/ كانون الثاني 2018
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    وكالة سبوتنيك

    العدل الأمريكية تلزم شركة شريكة لـ"سبوتنيك" بالتسجيل كعميل أجنبي

    © Sputnik. Aleksei Filipov
    روسيا
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    ألزمت وزارة العدل الأمريكية، شركة "ريا غلوبال إل إل سي"، الشريكة لراديو ووكالة "سبوتنيك" في الولايات المتحدة بتسجيل نفسها كعميل أجنبي، وفقا لوثيقة الإخـــطار التــي حــصلت "سبوتنيك" على نسخة منها.

     

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     واشنطن — سبوتنيك. وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني، أن على الشركة أن تسجل نفسها خلال 30 يوماً وفقا للقانون الأمريكي للعام 1938 حول العملاء الأجانب.

    وجاء في الوثيقة: "على "ريا غلوبال" التسجيل كعميل أجنبي، نتيجة سياسة عملها في الولايات المتحدة لصالح وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، وكذلك المجموعة الإعلامية الدولي "روسيا سيغودنيا".

    وأضافت الوثيقة: "تحت إدارة وسيطرة "روسيا سيغودنيا" تعمل "ريا غلوبال" كعميل لـ "روسيا سيغودنيا" على نشر الأنباء في الولايات المتحدة".

    وكانت إدارة تويتر اتخذت قراراً بمنع الإعلانات من القنوات المملوكة من قبل "آر تي" و"سبوتنيك" على موقع "تويتر"، بناء على التحقيقات في "التدخل الروسي" في في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016.

    وكانت رئيسة تحرير وكالتي "آر تي" و"روسيا سيغودنيا"، التي تعتبر "سبوتنيك" جزءا منها، مارغاريتا سيمونيان، أعربت عن أسفها إزاء قرار موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحجب الإعلانات على الصفحات التابعة لـ "سبوتنيك" و"آر تي"، ولم تستبعد إمكانية إقدام الجانب الروسي على اتخاذ تدابير ردية.

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