بيسكوف حول نشر منظومات "إس-400" في القرم: لروسيا الحق بتوفير أمنها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني، أن نشر كتيبة صاروخية في القرم لا يجب اعتباره تهديدا لأحد.

© RIA Novosti. Sergei Kazak الغارديان: أمريكا تدق طبول الحرب مع روسيا برأس نووي جديد

موسكو — سبوتنيك . وقال دميتري بيسكوف إن نشر كتيبة صاروخية من منظومات الدفاع الجوي "إس —400" عند مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، هو من التدابير الضرورية لتوفير أمن بلاده، ولا يجب اعتباره تهديدا لأحد.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت لدى الكرملين مخاوف من تهديدات أوكرانية: "نحن نعلم أن النشاطات الاستفزازية مستمرة عند الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة القرم".

وأضاف بيسكوف:"لنقل إن النشاطات التخريبية مستمرة… لذلك، بالتأكيد اتخاذ الجانب الروسي كل التدابير اللازمة لتوفير أمنه، لا يجب اعتباره تهديدا لأحد".

وتابع بيكسوف قائلا: "بل يجب اعتبار ما تفعله روسيا بالتحديد كتوفير الأمن الذاتي، الأمر الذي تملك روسيا الحق السيادي الكامل بشأنه".