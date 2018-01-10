موسكو: مستعدون للإسهام في تأسيس الحوار بين الكوريتين

أبدت روسيا، اليوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني، استعدادها للإسهام في تأسيس حوار بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية توافق على استئناف خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع الجارة الجنوبية

ورحبت وزارة الخارجية الروسية بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، أمس الثلاثاء، بين الكوريتين حول الألعاب الأوليمبية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها، "نرحب بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات، التي جرت يوم 9 يناير/ كانون الثاني، بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجمهورية الكورية بما في ذلك حول مشاركة وفد كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية".

وتابعت الوزارة "نعرب عن أملنا أن يودي تنفيذها إلى خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتوفير الاستقرار في هذا الإقليم".

وأضافت الوزارة أن موسكو تتوقع "أن تدعم كافة الأطراف المعنية خطوات كوريا الشمالية والجنوبية لاستئناف الحوار"، اذ أنها الطريقة الوحيدة الممكنة لحل مشاكل شبه الجزيرة بطريقة سلمية وسياسية ودبلوماسية.

ولفتت إلى أن "هذا هو الهدف من خريطة الطريق التي وضعتها روسيا بالاشتراك مع الصين حول تسوية شاملة لشبه الجزيرة الكورية، والتي تقترح تعليقا متبادلا للأعمال العسكرية الخطيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل خلق مناخ لبدء المفاوضات، مع الهدف النهائي المتمثل في إقامة نظام جماعي للسلم والأمن في شمال شرق آسيا، وندعو جميع الدول المعنية إلى المشاركة في العمل المتعلق بالتنفيذ العملي لهذه الوثيقة".