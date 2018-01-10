المالية الروسية: مدخرات الصندوق الاحتياطي وجهت لسد عجز الموازنة

أعلنت وزارة المالية الروسية أنها أنفقت آخر تريليون روبل من مدخرات الصندوق الاحتياطي والذي اعتبارا من شهر شباط/ فبراير المقبل لن يبقى له وجود، لسد عجز ميزانية الدولة.

موسكو — سبوتنيك . وقالت المالية في بيان لها: "في شهر كانون الأول/ ديسمبر وجه ما تبقى من أرصدة الصندوق الاحتياطي بالعملة الصعبة في بنك روسيا (7.62 مليار دولار و6.71 مليار يورو و1.1 مليار جنيه استرليني) بحجمها الكامل لسد عجز ميزانية الدولة. وصرف هذا المبلغ مقابل تريليون و420 مليون روبل روسي."





يذكر أن المبلغ بالعملة الوطنية إيداعه في الحساب الموحد للميزانية الفيدرالية. أما صندوق الاحتياطي فلن يبقى له وجود اعتبارا من يوم 1 شباط/ فبراير عام 2018. وذلك على إثر قرار الحكومة الروسية دمج الصندوق الاحتياطي مع صندوق الرفاه الوطني، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير عام 2018.