بوتين: الحد الأدنى للرواتب يتساوى مع الحد الأدنى للمعيشة بدءا من مايو المقبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني، إن الحد الأدنى لمعدل الرواتب في روسيا سيكون مساويا لمستوى الحد الأدنى للمعيشة، اعتبارا من 1 مايو/ أيار 2018.