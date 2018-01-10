لافروف بشأن الاتفاق النووي الإيراني: موسكو متفقة مع تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا متفقة مع تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن طهران تنفذ بشكل كامل التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة حول الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن روسيا ستواصل الدفاع عن حيوية هذه الخطة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في كلمته خلال بدء مباحثاته مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم في موسكو: "نحن نلاحظ تأكيداً دقيقاً من قبل الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التنفيذ الكامل لالتزامات إيران".

© AP Photo/ Evan Vucci الولايات المتحدة تعلن قرارها حول الاتفاق النووي الإيراني يوم الجمعة

يأتي هذا التصريح لوزير الخارجية الروسية في الفترة، التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، عزمه الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف لافروف: "نحن سنواصل الدفاع عن حيوية هذا البرنامج، ودوره الهام في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفي تسوية مسألة عدم انتشار سلاح الدمار الشامل".

ووقعت إيران عام 2015 اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس على إزالة "العيوب الخطيرة" للاتفاق الدولي مع إيران حول خطة العمل الشاملة المشتركة. وسبق لترامب، أن أعلن أكثر من مرة عن رغبته بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا إياه أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة.

يشار أيضا إلى أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يوكيا أمانو، كان قد زار طهران في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأكد خلالها أنه طهران تلتزم بتعاهداتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة حول ملفها النووي.