جمع نحو نصف عدد التواقيع اللازمة لتسجيل بوتين مرشحا لانتخابات الرئاسة

أعلنت الرئيسة المشاركة في مقر بوتين الانتخابي، يلينا شميليوفا، اليوم الأربعاء، أنه قد تم خلال ستة أيام، جمع 149 ألف توقيع من أصل 300 ألف توقيع لازمة لتسجيل الرئيس الحالي للبلاد، فلاديمير بوتين كمرشح إلى انتخابات الرئاسة المقبلة.

© RIA Novosti. Ilya Pitalev لجنة الانتخابات المركزية تسجل جيرينوفسكي مرشحا لرئاسة روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقالت شميليوفا لـ"سبوتنيك": "حتى الآن تم جمع 149 ألف توقيع، وتجري عملية جمع التواقيع في جميع الكيانات الفدرالية وهي (عملية الجمع) تجري بواسطة المقار في الأقاليم والمتطوعين والنشطاء".

والجدير بالذكر أن عملية جمع التواقيع دعما لترشيح بوتين مرشحاً مستقلا في انتخابات الرئاسة الروسية القادمة كانت قد انطلقت يوم 5 كانون الثاني/ يناير، وينص قانون الانتخابات الروسي على أنه يتعين على المرشحين المستقلين جمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع، شريطة ألا يزيد عدد التواقيع في كل كيان فدرالي عن 7.5 ألف توقيع.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أسماء الرؤساء المشاركين في مقره الانتخابي، وهم رئيس مركز "روغاتشيوف" ألكسندر روميانتسيف، والمدير العام لشركة "كاماز" سيرغي كوغوغين، ورئيس مركز "سيريوس" يلينا شميليوفا.

هذا وستجري الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 آذار/ مارس 2018. ويخوض بوتين الانتخابات كمرشح مستقل. وكانت مجموعة مبادرة لناخبين تضم أكثر من 600 شخص قد صوتت في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي على ترشيحه للانتخابات. وفى 28 من الشهر ذاته سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية مجموعة من الناخبين تم إنشاؤها لدعم ترشيح بوتين مرشحا مستقلا في الانتخابات الرئاسية للعام 2018. وفي نفس اليوم، منحت لجنة الانتخابات المركزية الإذن لفتح حساب خاص لتشكيل صندوق انتخابي، يسمح لبوتين رسميا بالقيام بحملة وجمع تواقيع الناخبين لدعمه.