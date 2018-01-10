روسيا تصدر 50 مليون طن من الحبوب خلال عام 2017

أعلن رئيس هيئة الرقابة الزراعية الروسية، سيرغي دانكفيرت، اليوم الأربعاء، أن روسيا صدرت خلال عام 2017 نحو 50 مليون طن من الحبوب ومنتجاتها.

موسكو — سبوتنيك . وقال دانكفيرت لقناة "روسيا 24": "لدينا معطيات للسنة التقويمية (2017) أنه تم تصدير 50 مليون طن من الحبوب ومنتجاتها في عام 2017".

وأعاد رئيس الهيئة إلى الأذهان أنه "كانت هناك فترة زمنية، عندما كانت روسيا تستورد سنويا 30 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك من الولايات المتحدة وكندا".

وكان نائب وزير الزراعة الروسي، سيرغي ليفين، قد أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن حجم صادرات روسيا من القمح خلال العام الزراعي الجاري (أي في الفترة بين 1 تموز/ يوليو 2017 و30 حزيران/ يونيو2018)، قد يصل إلى 40 مليون طن.

وكانت وزارة الزراعة قد توقعت، في وقت سابق، وفقا لبياناتها الأخيرة، تصدير 45 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 35 مليون طن من القمح.

يشار إلى أن روسيا حققت، في العام 2016، رقما قياسيا بمحصول الحبوب خلال مجمل حقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي، حيث وصل الإنتاج إلى 120.7 مليون طن، بما في ذلك 73.3 مليون طن من القمح، كما سجلت روسيا رقما قياسيا من حيث حجم صادرات الحبوب في الفترة من 1 تموز/ يوليو 2016 إلى 30 حزيران/ يونيو 2017 — ما يصل إلى 35.474 مليون طن، بما في ذلك 27.075 مليون طن من القمح.