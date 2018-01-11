بيسكوف يصرح عن الاتصالات الروسية التركية الإيرانية بشأن سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، أن الاتصالات بين بلاده وتركيا وإيران، حول التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، تجري بشكل دائم وعلى جميع المستويات.