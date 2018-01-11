الأركان الروسية: ظهور خطر استخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة في أي نقطة من العالم

كما أشارت الأركان الروسية إلى ضرورة التعاون وتنسيق إجراءات جميع الجهات المعنية على المستوى الدولي.
وأشار نوفيكوف إلى أن المسلحين في سوريا حصلوا على أنواع جديدة من الطائرات المسيرة خلال أيام من بدء بيعها في بلدان مختلفة.
فقد قال: "تجدر الإشارة إلى أن ظهور أنواع جديدة من الطائرات المسيرة لدى المسلحين في سوريا جاء بعد أيام قليلة من وصولها إلى السوق الحرة في بلدان مختلفة".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن حقيقة استلام المسلحين للطائرات المسيرة من الخارج وتكنولوجيا تجميعها وبرمجتها يدل على أن حجم التهديد لا يقتصر على سوريا.
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