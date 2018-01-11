الأركان الروسية: ظهور خطر استخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة في أي نقطة من العالم

قال رئيس إدارة بناء وتطوير أنظمة استخدام الطائرات المسيرة في هيئة الأركان الروسية الكسندر نوفيكوف إن هناك خطر استخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة في أي نقطة من العالم.

فقد صرح أن "نتائج دراسة الطائرات المسيرة واستخداماتها (خلال الهجوم المسلح على أهداف عسكرية روسية في سوريا) تمكننا من التوصل إلى ظهور تهديد حقيقي يرتبط باستخدام الطائرات المسيرة لأغراض إرهابية في أي نقطة من العالم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة للتخلص منها".

كما أشارت الأركان الروسية إلى ضرورة التعاون وتنسيق إجراءات جميع الجهات المعنية على المستوى الدولي.

وأشار نوفيكوف إلى أن المسلحين في سوريا حصلوا على أنواع جديدة من الطائرات المسيرة خلال أيام من بدء بيعها في بلدان مختلفة.

فقد قال: "تجدر الإشارة إلى أن ظهور أنواع جديدة من الطائرات المسيرة لدى المسلحين في سوريا جاء بعد أيام قليلة من وصولها إلى السوق الحرة في بلدان مختلفة".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن حقيقة استلام المسلحين للطائرات المسيرة من الخارج وتكنولوجيا تجميعها وبرمجتها يدل على أن حجم التهديد لا يقتصر على سوريا.