تسجيل
19:24 11 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الفائزين في مسابقة أسرة العام في روسيا

    ما هو سر شباب بوتين الدائم وماذا تتضمن مائدته

    © Sputnik. Sergey Guneev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 30

    أكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي عامه الـ65. وتحاول وسائل الإعلام منذ زمن طويل أن تكشف سر الشباب الدائم واللياقة البدنية للزعيم الروسي والتي توازي لياقة أشهر الرياضيين، برغم انشغاله السياسي وأسفاره الدائمة.

    سبوتنيك . في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات الحديثة أن متوسط عمر الرجال الروس يبلغ 67 عاماً، دحض فلاديمير بوتين هذه الدراسات بصوره التي يظهر من خلالها ممتلئاً بالحيوية والنشاط رغم اقترابه من هذا المعدل.

    وحسب معلومات من الطباخين فإن فلاديمير بوتين يعتني كثيرا بنفسه ويتناول الكثير من الخضار والفاكهة والأعشاب في وجبات طعامه. وهو يفضل الطعام قليل الدسم. كذلك يفضل نظام التغذية المنفصلة

    إليكم بعض أسرار النظام الغذائي الخاص بالرئيس الروسي:

    وجبة إفطار رئاسية

    كشف الرئيس خلال لقاء أجراه مع قناة "إن تي في" الروسية، أن الفطور الصباحي يعتبر من أهم الوجبات في نظامه الغذائي ويتكون من العصيدة، والجبنة المنزلية مع العسل، بالإضافة إلى بيض السمان وعصير الشوفان، وأحيانا يتناول الأرز والحنطة السوداء. وينهي وجبة الافطار بكوكتيل من الشمندر وعصير الفجل.

    وأوضح قائلا: "أنا أحب الخضروات وخاصة  الطماطم والخيار. وعادة أبدأ نهاري بتناول العصيدة والجبن القريش والعسل. وأفضل تناول السمك بدلا من اللحوم".

    وأضاف أنه لا يحب تناول الحلويات ولكنه يعشق تناول البوظة "الآيس كريم" وخاصة المسماة بـ (بلومبير) وبوظة الفواكه. لذلك في ختام كل حفلة استقبال تتربع على مائدة الكرملين كرات من البوظة التي يحب رئيس الدولة أن يهديها لضيوفه. كما يحرص  بوتين على تناول الآيس كريم خلال عطلة نهاية الأسبوع من محل شهير في موسكو".

    بوتين يتناول البوظة
    © AP Photo/ ITAR TASS
    بوتين يتناول البوظة

    وجبة  العشاء

    بسبب الأسفار الدائمة للرئيس الروسي سواء داخل البلاد أو خارجها يضطر أحيانا الرئيس الروسي إلى إلغاء وجبة العشاء والاستعاضة عنها بوجبات خفيفة.

    يقول بوتين: "عندما أسافر إلى مكان ما، أفضل أن أجرب المطبخ المحلي، وعادة لا أتناول وجبة العشاء لضيق الوقت، واستبدلها بتناول الفاكهة، وشرب اللبن أو الشاي الأخضر وفي حال عدم توفرهم  أفضل عدم تناول أي شيء على الإطلاق".

    وقبل عدة سنوات، كان أحد مطاعم عاصمة الثقافة الروسية بطرسبورغ  يقدم لائحة طعام خاصة لزواره بعنوان "غداء فلاديمير بوتين" التي تتضمن الأطباق المفضلة للرئيس الروسي. وعادة ما كان يعرج الرئيس الروسي على هذا المكان ويطلب طبق مكون من مجموعة متنوعة من اللحوم التي تشمل لحوم البقر، السجق، إسكالوب، والكستليات محلية الصنع.

    بوتين يشرب الشاي
    © Sputnik. Сергей Гунеев
    بوتين يشرب الشاي

    مشروب بوتين المفضل

    كشف رئيس طهاة الكرملين أناتولي جالكين، أن رئيس الدولة يفضل النبيذ الأحمر الإسباني كما يفضل خلال الوجبات الرئيسة تناول الكوكتيلات الخاصة التي تحوي كمية كبيرة من الثلج وعدة قطرات من عصير الليمون والنعناع وعدة قطرات من الشراب و50 غراما من الشمبانيا، وهذا الكوكتيل يساعد بصورة كبيرة على التخلص من الإحساس بالعطش وينشط الجسم. 

    بوتين يشرب الشامبانيا
    © Sputnik. Сергей Величкин
    بوتين يشرب الشامبانيا

    ذكريات الطفولة

    شارك بوتين ذكرياته مع والدته التي كانت تخبز الفطائر مع الملفوف واللحوم أو الأرز والفطائر مع الجبن القريش. ربما هذا يفسر عشقه للفطائر.

    ويذكر في كتاب "عائلة بوتين" للمؤلف ألكسندر بوتين الذي نشره عام 2016 ، كان جد الرئيس الروسي "سبيريدون بوتين" يعمل طاهيا في أفخم المطابخ السوفياتية في مدينة بطرسبورغ عام 1918 ويقال إنه كان يطهو الطعام لأشهر زعيمين في تاريخ الاتحاد السوفياتي: فلاديمير لينين وجوزف ستالين.

    وتوفي سبيريدون بوتين عندما كان حفيده فلاديمير يبلغ من العمر 12عاما. ولكن لحسن الحظ الرئيس، تمكن من تذوق حساء السمك الروسي الشهير "أوخا" الذي كان جده بارعا في صنعه.

     بالإضافة إلى النظام الغذائي الصحي، لا يتوانى فلاديمير بوتين عن تخصيص وقت محدد لممارسة رياضته المفضلة.

    ويعتبر بوتين مختصا في رياضة الجودو، وحاز على لقب البطل أكثر من مرة في بطولة بطرسبورغ في هذا النوع من الرياضة، كما ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه. ويمارس بوتين السامبو والجودو منذ سن الحادية عشرة.

    بوتين يمارس رياضة الجودو
    © Sputnik. Алексей Никольский
    بوتين يمارس رياضة الجودو

    انظر أيضا:

    بالفيديو...لغة الإشارة تجمع لقاء الرئيسين بوتين وترامب على مائدة العشاء
    الكلمات الدلالية:
    ماذا تتضمن مائدة بوتين, سر شباب بوتين, مائدة بوتين, فلاديمير بوتين, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك