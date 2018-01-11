سيمونيان: التقرير عن الهجمات الروسية على الديمقراطية مقال لطالب مدرسة

وصفت رئيسة هيئة تحرير قناة "آر.تي" الروسية، مارغاريتا سيمونيان، اليوم الخميس، التقرير الذي أعده فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، والذي يزعم أن هناك "هجمات تشنها روسيا على الديمقراطية" في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بأنه "مقال كئيب وكتب بقلم طالب مدرسة".