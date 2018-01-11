بوتين حول نقد الولايات المتحدة عدم مشاركة نافالني في الانتخابات: يبدو أنهم يراهنون على مرشحيهم

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نقد الولايات المتحدة ودول أخرى من الغرب عدم مشاركة نافالني في الانتخابات الرئاسية قائلا: يبدو أنهم يراهنون على مرشحيهم.

© Sputnik. Eugene Odinokov المعارض الروسي نافالني يتخطى أول عقبة في طريق ترشحه للرئاسة

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين، اليوم الخميس، في لقاء مع رؤساء تحرير وسائل إعلام روسية "لا أحد يحب التدخل في شؤونه، ولكنهم بكل سرور يتدخلون في (أمور) الغرباء. وهذا هو أول شيء يتبادر إلى ذهني حول حقيقة أن الكونغرس الأمريكي، في رأيي، وزارة الخارجية ردت على عدم السماح لأحد ما. هذا أولا".

وأضاف الرئيس الروسي "ثانيا- الشخصية التي ذكرتها، لم يكن هو الوحيد الذي لم يسمح له (المشاركة في الانتخابات الرئاسية)، ولكن لسبب ما لا يسمون الآخرين، وهذا يخبرنا عن تفضيلات الإدارة الأمريكية، وقيادة البلدان الأخرى، حول من يرغبون في تقدمه في الحياة السياسية في روسيا، من يرغبون في رؤيته في قيادة البلاد، على ما يبدو، هم الناس الذين يراهنون عليهم الذين يعتمدون عليها، وبهذا المعنى فشلوا وكشف أمرهم كان الأفضل لهم أن يصمتوا".

وكانت المحكمة العليا لروسيا الاتحادية قد رفضت، في 30 كانون الأول/ ديسمبر، طعناً تقدم به المعارض أليكسي نافالني حول رفض اللجنة المركزية للانتخابات تسجيل ترشيحه المبدئي للانتخابات الرئاسية القادمة في آذار/ مارس عام 2018 بسبب سجله الجنائي الذي يتضمن تهمة لم ترفع عنه.

ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية في روسيا فإن المحكوم بالسجن يملك الحق أن يتولى منصب رئيس روسيا فقط بعد مرور 10 سنوات من تاريخ انتهاء الحكم في حال ارتكابه جرائم خطيرة.