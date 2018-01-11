بيسكوف: اجتماع بوتين مع رئيس الأرجنتين يجري إعداده

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أنه تجري الاستعدادات للاجتماع بين رئيسي روسيا والأرجنتين، فلاديمير بوتين، وموريسيو ماكري.

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موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف، لوكالة " سبوتنيك": "إن الاجتماع يجري إعداده".

وذكرت إدارة رئيس الأرجنتين، في وقت سابق، أن ماكري يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا في 22-23 كانون الثاني/يناير.

هذا وكان وزير الخارجية الأرجنتيني، خورخي فوري، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، أن رئيس البلاد، ماوريسيو ماكري، يخطط لزيارة روسيا خلال عام 2018.