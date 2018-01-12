زاخاروفا: هناك مؤامرة في الغرب للصمت عن الوضع الحقيقي في الرقة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة 12 كانون الثاني/يناير، أن روسيا تعتقد أن هناك مؤامرة في وسائل الإعلام الغربية والأوساط السياسية حول الصمت عن الوضع الحقيقي في الرقة بهدف عدم التشكيك بإجراءات واشنطن.