لافروف وجاويش أوغلو يبحثان التحضيرات لمؤتمر سوتشي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو بحثا تحضيرات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيعقد في سوتشي.

© Sputnik. Alexei Nicolskei لافروف وظريف يبحثان الأوضاع السورية قبيل مؤتمر الحوار في سوتشي

موسكو- سبوتنيك . وذكرت الوزارة، في بيان لها: "بحث الطرفان سير التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأضافت: "تبادل الطرفان الآراء حول الخطوات الممكنة، الهادفة إلى ضمان فعاليته من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254".