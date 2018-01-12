الخارجية الروسية تدين طلب واشنطن لشركة "ريا غلوبال" بالتسجيل كعميل أجنبي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طلب وزارة العدل الأمريكية من شركة "ريا غلوبال" التسجيل كعميل أجنبي يعتبر انتهاكا لحرية التعبير.

© AFP 2018/ Shawn Thew إلزام "ريا غلوبال" بالتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة يضر بالعلاقات الروسية الأميركية

ووصف هذا الإجراء بأنه "غير مقبول إطلاقا".

وصرحت زاخاروفا: "إننا نعتبر هذه الإجراءات مظهرا من مظاهر التمييز الصارخ ضد وسائلنا الإعلامية، كما أنها تهجم على حرية التعبير".

ووفقا لأقوالها، فإن هذه المطالب تتناقض تماما مع قواعد القانوني الدولي، التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات بالتساوي وحرية التعبير.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت شركة "ريا غلوبال"، التي يقوم موظفوها بإعداد مواد إخبارية وبرامج إذاعية للوكالة الدولية وراديو "سبوتنيك"، التي سجلت كعميل أجنبي. وأوضحت واشنطن قرارها بأن القانون يحتم على كل جهة تقوم بـ"أنشطة سياسية" باسم كيانات أجنبية.