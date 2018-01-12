بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي التسوية في سوريا والتحضير لمؤتمر سوتشي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع مجلس الأمن القومي الروسي التسوية في سوريا.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN تركيا تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول المتفقة حول سوريا بعد اجتماع سوتشي

موسكو — سبوتنيك. وأوضح بيسكوف للصحفيين "تمت مناقشة التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي. كما تم التطرق إلى قضية مناطق خفض التصعيد".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 29 و30 من الشهر الجاري، في سوتشي.

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي بحث أيضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية، قائلا "خلال الاجتماع، جرى أيضا تبادل الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، في ضوء الاتصالات المباشرة التي جرت مؤخرا بين الكوريتين".