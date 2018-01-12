"السوري القومي الاجتماعي" إلى موسكو للقاء بوغدانوف

كشف رئيس الدائرة الخارجية في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، أن وفدا من الحزب سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو مطلع الأسبوع المقبل لعقد عدد من الاجتماعات.

© Sputnik. Михаил Климентьев بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي التسوية في سوريا والتحضير لمؤتمر سوتشي

موسكو — سبوتنيك . وأشار الأحمد أنه على رأس هذه الاجتماعات الاجتماع المقرر مع نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، لبحث آفاق الحل السياسي في سوريا ومؤتمر الحوار الوطني السوري المنتظر في سوتشي.

وقال الأحمد في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سيقوم حزبنا بزيارة إلى موسكو الأسبوع المقبل، من يوم الاثنين وحتى يوم السبت. اللقاء مع ميخائيل بوغدانوف سيكون في 17 يناير، في الساعة الثالثة بعد الظهر، وسيترأس الوفد العميد حسان صقر، عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي".

وأضاف الأحمد أن مواضيع النقاش مع بوغدانوف "تتعلق بالحال السياسي وموضوع سوتشي بالدرجة الأولى".