بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الوضع في ليبيا والتسوية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، الوضع في ليبيا والتسوية السورية.

© Sputnik. Alexey Filippov بوغدانوف يلتقي السفير المصري في موسكو بناء على طلبه

موسكو — سبوتنيك. وذكرت الخارجية في بيان لها: "جرى خلال اللقاء تبادل للآراء حول تطور الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على التسوية السورية والوضع في ليبيا".

وجاء في بيان سابق للخارجية الروسية اليوم الجمعة: بالإضافة إلى ذلك، نوقشت عدة قضايا موضوعية لزيادة توسيع التعاون الروسي المصري المتعدد الجوانب في سياق تنفيذ نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر، هذا العام.

وذكر أيضا أن اللقاء عقد بمبادرة الجانب المصري.