لجنة الدفاع الروسية: روسيا تعزز وجودها في البحر المتوسط بما يخدم مصالحها الوطنية

وأكد أن هذه الخطط سوف يجري وضعها استنادا إلى مصالح روسيا وليس بموافقة الغرب.
وتابع شامانوف، بأن العالم الغربي
"لم تعجبه عودتنا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي غبنا عنها فترة طويلة، قائلا: "لذلك سنبذل جهودا ونعززها".
وفيما يتعلق بتفاصيل خطط الوجود العسكري الروسي في مختلف المناطق، أشار رئيس لجنة الدفاع في مجلس دوما الروسي، إلى أن هذه المعلومات سرية.
في وقت سابق، أعرب الخبير الفرنسي آلان رود، في مقابلة مع صحيفة "أتلانتيكو" عن رأي مفاده أن روسيا تأمل في المستقبل أن تكمل القواعد العسكرية في سوريا مع منشآت في مصر وليبيا. ووفقا له، فإن موسكو، في المقام الأول مهتمة بميناء طبرق الليبي لأنه عميق المياه.
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