تجربة سوريا تضع "لفحة الشمس" على العجلات

وكشفت شركة "تيخماش" لوسائل الإعلام أنه يجري العمل في صنع النموذج التجريبي لقاذف النار المبتكر الجديد "توسوتشكا".

ويعتبر ما يسمى "توسوتشكا" بديلا متطورا لراجمة القذائف الصاروخية النارية "تي أو إس-1أ " المعروفة باسم "سولنتسيبيوك" (لفحة الشمس).

وتوضع "لفحة الشمس" على الآلية المجنزرة التي هي شاسيه دبابة "تي-72أ" في حين توضع "توسوتشكا" على السيارة ذات العجلات.

ويشار إلى أنه تقرر وضع راجمة القذائف النارية الجديدة على العجلات على ضوء "تجربة سوريا".

والمقصود بـ"تجربة سوريا" استخدام منظومات النار من هذا النوع خلال حرب سوريا ضد الإرهاب.