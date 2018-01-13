محلل يشير إلى سبب حرب محتملة بين روسيا وأمريكا

ويمكن أن تبدأ الحرب عندما تأتي إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى جمهورية سوفيتية سابقة تجاور روسيا لتعزيز نظام الحكم في أوكرانيا الذي يواصل حملته العسكرية على مواطنين في منطقة دونباس رفضوا "انقلاب كييف" الذي أوصل متطرفين لهم مشاعر عدائية تجاه روسيا والروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف.

© REUTERS/ Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung وزير الدفاع الأمريكي السابق: نعيش حرب باردة جديدة بين واشنطن وموسكو

ويقول أندرانيك مغرانيان، وهو محلل سياسي روسي معروف، إن الحرب التي تدور رحاها في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا قد تتطور إلى حرب كبيرة يكون روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أطرافها في حال سمحت الولايات المتحدة الأمريكية بانتساب أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي وأقبلت على إمداد نظام الحكم الأوكراني الحالي بالأسلحة.

وحسب رأي المحلل فإن قوات روسية ستدخل منطقة دونباس إذا وصلت الأسلحة الأمريكية إلى القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني التي تحارب مناوئي "انقلاب كييف". وعندئذ ستشدد الولايات المتحدة الأمريكية ضغطها على روسيا، ويمكن أن تتطور المشادة إلى حرب.

ولا تريد موسكو أن يُنفذ هذا السيناريو، لكن لا سبيل إلى حل هذا الوضع إلا باستخدام القوة في نظر المحلل.