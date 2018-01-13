روسيا تؤكد رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

وجاء في بيان الخارجية "موسكو تؤكد موقفها المبدئي الثابت بعدم قانونية النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف "نرى أن هذا التوجه الإسرائيلي لا يخدم تهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يجب في إطارها إيجاد حلول لكل قضايا الوضع النهائي".
وتابع بيان الخارجية "استمرار النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية، يقوض آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مقلصا فرص التوصل إلى حل عادل وسلام مستدام في الشرق الأوسط".
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