جرحى في حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا

في هذه الأثناء، أعلن مصدر في هيئة الطوارئ التابعة لإقليم بيرم، أنه تم القبض على المجرمين اللذين هاجما مدرسة وقاما بطعن معلمة و8 تلاميذ.
وقال المصدر لسبوتنيك: "تم القبض على المجرمين، ويتم التعرف على هويتهما والدوافع للقيام بالهجوم".
بدروها، أعلنت إدارة مكتب التحقيقات في مقاطعة بيرم وسط روسيا أن سبب الإصابات في المدرسة ناتج عن شجار باستعمال السكاكين وقع بين تلميذين.
وقالت الإدارة في بيان: "صباح يوم 15 يناير في إحدى مدارس مدينة بيرم وقع شجار بين تلميذين باستعمال السكاكين، وحاول التلاميذ والمعلمين إيقاف الشجار، ما أدى إلى إصابات".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)