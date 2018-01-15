جرحى في حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا

أعلنت الناطقة باسم وزارة الأمن الإقليمي التابعة لإقليم بيرم وسط روسيا، يلينا دوبينينا، أن 8 تلاميذ ومعلمة أصيبوا بطعنات في هجوم لمسلحين اثنين مقنعين على مدرسة في المدينة.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث مروع في موسكو (فيديو)

موسكو — سبوتنيك. وقالت دوبينينا: " رجلان مقنعان هاجما معلمة وتلاميذ، ما أدى إلى إصابات 9 أشخاص بطعنات سكين، وهم معلمة و8 تلاميذ".

في هذه الأثناء، أعلن مصدر في هيئة الطوارئ التابعة لإقليم بيرم، أنه تم القبض على المجرمين اللذين هاجما مدرسة وقاما بطعن معلمة و8 تلاميذ.

وقال المصدر لسبوتنيك: "تم القبض على المجرمين، ويتم التعرف على هويتهما والدوافع للقيام بالهجوم".

بدروها، أعلنت إدارة مكتب التحقيقات في مقاطعة بيرم وسط روسيا أن سبب الإصابات في المدرسة ناتج عن شجار باستعمال السكاكين وقع بين تلميذين.

وقالت الإدارة في بيان: "صباح يوم 15 يناير في إحدى مدارس مدينة بيرم وقع شجار بين تلميذين باستعمال السكاكين، وحاول التلاميذ والمعلمين إيقاف الشجار، ما أدى إلى إصابات".