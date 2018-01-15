لافروف: التصريحات الأخيرة لواشنطن حول الاتفاق الإيراني لا تزيد من التفاؤل والاستقرار

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة حول الاتفاق النووي الإيراني لا تزيد من التفاؤل والاستقرار.

© Sputnik. Eduard Pesov لافروف بشأن الاتفاق النووي الإيراني: موسكو متفقة مع تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: "التصريحات الأخيرة للقيادة الأمريكية، الهادفة لإفشال تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، لا تزيد من التفاؤل والاستقرار".

وأشار لافروف إلى أن العام الماضي كات صعبا على صعيد السياسة الخارجية، وذلك بسبب وجود العديد من بؤر التوتر المختلفة في العالم.

واعتبر لافروف أن الأشهرالأخيرة من العام 2017 شهدت تصعيدا خطيرا في العالم من خلال تصريحات التهديد الصادرة من الولايات الولايات المتحدة الأمريكية.