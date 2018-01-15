لافروف يأمل أن يصبح مؤتمر الحوار السوري حافزا للأمم المتحدة لتفعيل التسوية في سوريا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين 15 كانون الثاني/يناير، عن أمله بتحفيز الحوار الوطني السوري للأمم المتحدة على تعزيز العمل بشأن التسوية السياسية في سوريا.

© Sputnik. Aleksei Kudenko لافروف: التصريحات الأخيرة لواشنطن حول الاتفاق الإيراني لا تزيد من التفاؤل والاستقرار

سبوتنيك " — ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الفترة 29-30 كانون الثاني/يناير في سوتشي.

فقد قال لافروف: "آمل أن تلعب مبادرة مؤتمر الحوار الوطني السوري دورا هاما في تفعيل عمل الأمم المتحدة".

وأشاد لافروف بالدور الروسي والإيراني والتركي الذي سمح منذ عام ببدء عملية أستانا وإقامة مناطق خفض التصعيد.

ولفت الانتباه إلى أن مؤتمر سوتشي يهدف إلأى تمهيد الطريق للمفاوضات في جنيف.