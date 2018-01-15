قاذفات استراتيجية روسية تنفذ تحليقا فوق المياه الدولية لبحري النرويج والشمال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين، من طراز "تو-160" نفذتا تحليقا دوريا فوق المياه الدولية لبحر بارينتس وبحر النرويج وبحر الشمال.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich قاذفات استراتيجية روسية تدمر نقاط دعم وآليات للإرهابيين في دير الزور

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة "حاملتا صواريخ استراتيجيتين، "تو-160"، حلقتا فوق المياد الدولية لبحار بارينتس والنرويج والشمال. وقامت بمرافقة التحليق، طواقم "ميغ-31". واستمر التحليق 13 ساعة…".

وأشار البيان إلى أن طائرات بريطانية وبلجيكية رافقت التحليق.

وأضاف البيان أن "طياري القاذفات الاستراتيجية يحلقون بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، وبحر الأسود وبحر قزوين، والمحيط الهادئ. وأن جميع الطلعات التي تقوم بها طائرات السلاح الجوي الروسي تتم وفق القواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الاخرى".