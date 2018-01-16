روسيا تنتهي من بناء مركز المروحيات في البيرو خلال 2018

أعلن نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، أناتولي بونتشوك، أن روسيا تنتهي من بناء مركز تصليح المروحيات في البيرو خلال العام الجاري.

موسكو- سبوتنيك. وقال بونتشوك: "المروحيات الروسية تستخدم في البيرو بشكل كبير، وليما مهتمة في زيادة عددها. ومن المهم إنهاء بناء مركز المروحيات في البلاد خلال عام 2018".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، أن العقوبات الأمريكية ضد المجمع الصناعي العسكري تهدف للحيلولة دون تعزيز موقف روسيا في سوق الأسلحة.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: "العقوبات التي تطال التصدير الدفاعي الروسي ومؤسساته، بالنسبة لي ومن دون أي شك، تهدف قبل كل شيء للحيلولة دون تعزيز موقفنا على حساب موقف الولايات المتحدة".

وأضاف لافروف أن هذا السعي الأمريكي مفهوم، لكن يجب المنافسة بشكل نزيه، وليس منع دول العالم الثالث من شراء المنتجات الروسية تحت تهديد العقوبات".