روسيا تنتهي من بناء مركز المروحيات في البيرو خلال 2018

موسكو- سبوتنيك. وقال بونتشوك: "المروحيات الروسية تستخدم في البيرو بشكل كبير، وليما مهتمة في زيادة عددها. ومن المهم إنهاء بناء مركز المروحيات في البلاد خلال عام 2018".
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، أن العقوبات الأمريكية ضد المجمع الصناعي العسكري تهدف للحيلولة دون تعزيز موقف روسيا في سوق الأسلحة.
وأضاف لافروف أن هذا السعي الأمريكي مفهوم، لكن يجب المنافسة بشكل نزيه، وليس منع دول العالم الثالث من شراء المنتجات الروسية تحت تهديد العقوبات".
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