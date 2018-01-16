أكبر طائرة في العالم تحمل شيئا مجهولا إلى سوريا

شوهدت طائرة "أن-22" في السماء فوق قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا قبل أيام.

وحملت هذه الطائرة التي تعتبر أكبر طائرة مروحية تربينية في العالم شيئا مجهولا إلى سوريا بحسب وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

© Sputnik. Michail Alaeddin القناص الصاروخي "يركب" دبابات الجيش السوري

وتستطيع طائرة "أن-22" أن تحمل أشياء ثقيلة جدا كدبابة "تي-90" أو آليات منظومة الدفاع الجوي "إس-400".

وبصفة الإجمال تستطيع طائرة "أن-22" التي يقودها طاقم متكون من 7 أشخاص أن تحمل ما يزن 60 طنّا إلى مسافة تزيد على 5000 كيلومتر بسرعة 560 كيلومترا في الساعة.

وتعتبر طائرة "أن-22" طائرة "مخضرمة". فقد صُنعت أحدث طائرات "أن-22" التي تظل في الخدمة في روسيا قبل 40 عاما تقريبا. ومع ذلك تواصل هذه الطائرات عملها إلى جانب الطائرات الأكثر حداثة.