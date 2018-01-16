انتهاء قائمة المشاركين المقترحين في مؤتمر سوتشي وتوزيع الدعوات يبدأ اليوم الثلاثاء

صرح مصدر في المعارضة السورية الذي يعتزم حضور مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، أنه تم الانتهاء من إعداد قائمة المشاركين المقترحين في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وتوزيع الدعوات، سيبدأ يوم الثلاثاء.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بسوتشي انتهت يوم أمس، واليوم سنبدأ بإرسال الدعوات".

© Sputnik. Михаил Климентьев بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي التسوية في سوريا والتحضير لمؤتمر سوتشي

وأكد مصر آخر هذه المعلومة.

وسيعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 29 و 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، في سوتشي. وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بأنه في المنتدى الذي سيبدأ بالعمل على الدستور السوري الجديد، سيتم إعطاء الكلمة للجميع: الحكومة والمعارضة — الداخلية والخارجية والمسلحة، بينما لم يتم التخطيط لإلقاء كلمات من قبل ممثلي الدول الضامنة



