انتهاء قائمة المشاركين المقترحين في مؤتمر سوتشي وتوزيع الدعوات يبدأ اليوم الثلاثاء

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بسوتشي انتهت يوم أمس، واليوم سنبدأ بإرسال الدعوات".
وأكد مصر آخر هذه المعلومة.
وسيعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 29 و 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، في سوتشي. وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بأنه في المنتدى الذي سيبدأ بالعمل على الدستور السوري الجديد، سيتم إعطاء الكلمة للجميع: الحكومة والمعارضة — الداخلية والخارجية والمسلحة، بينما لم يتم التخطيط لإلقاء كلمات من قبل ممثلي الدول الضامنة
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