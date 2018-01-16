الخارجية الروسية: لافروف وظريف يبحثان هاتفيا مؤتمر سوتشي والاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري، المرتقب انعقاده في سوتشي، والوضع حول الاتفاق النووي الإيراني.

© AP Photo/ Sergei Grits مصدر من وفود أستانا: مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي قد يعقد في 29-30 يناير

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "كما تبادل الطرفان الآراء حول عدد من القضايا الدولية الراهنة، على وجه الخصوص، بشأن التسوية السورية في إطار عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكذلك الوضع المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال إن موسكو تقيم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة عن مصير الاتفاقية النووية مع إيران كتصريحات سلبية جدا.

وقال ريابكوف لـ"سبوتنيك": "نحن نقيم القرارات والتصريحات التي صدرت من واشنطن بالأمس بالسلبية للغاية، وتبرر لأسوأ توقعاتنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.