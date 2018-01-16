القبض على مواطنة روسية في الكويت للاشتباه بتورطها في جناية اقتصادية

أعلنت السفارة الروسية في الكويت، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على مواطنة روسية في الكويت للاشتباه بتورطها بقضية جنائية ذات طابع اقتصادي.

موسكو — سبوتنيك . وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "من أولويات السفارة الروسية في الكويت مراقبة الوضع حول المواطنة الروسية، ماريا لازيروفا، الموقوفة في الكويت".

وأشارت السفارة إلى أن السبب هو الاشتباه بتورطها بقضية جنائية ذات طابع اقتصادي.

وأكدت السفارة على أنها "تتواصل بشكل وثيق مع المسؤولين المحليين وأقارب المواطنة"، موضحة أن "القنصلية تقوم بتقديم المساعدة الممكنة للمواطنة لازيروفا".

وفي السياق ذاته، أعلن محامو المواطنة الروسية المحتجزة في الكويت بتهمة تبذير المال العام، ماريا لازيروفا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن المحكمة رفضت للمرة الرابعة إطلاق سراحها.

ووفقا لمعلومات المحامين الأمريكيين، فإن "احتجاز لازيروفا غير عادل وعدم الرغبة بإطلاق سراحها على الأقل بضمانة مالية، يثير تساؤلات جدية حول دوافع تصرفات أولئك الذين يحتجزونها في السجن".

وأشار المحامون إلى أن موكلتهم تحتجز في ظروف "غير إنسانية".