الروس يجمعون أكثر من مليون توقيع لترشيح بوتين

تم جمع أكثر من مليون توقيع من قبل الروس لدعم ترشيح رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين لرئاسة روسيا.

© Sputnik. Vladimir Pesnya لجنة الانتخابات المركزية الروسية توقف قبول وثائق المرشحين للرئاسة

وقال البيان ، اليوم الثلاثاء، أنه "اعتبارا من 16 يناير/كانون الثاني، تم جمع 1001459 توقيع "تأييدا لترشيح فلاديمير بوتين لرئاسة روسيا"، وفقا لما ذكره مقره الانتخابي.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس المقبل. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، على أن تقرر بعدها وفي غضون عشرة أيام قبول الطلب أو رفضه.