هل تشعر بالبرد...شاهد كيف يعيش سكان ياكوتسك الروسية مع درجة 50 تحت الصفر(صور+فيديو)

صحيفة "مترو" البريطانية عنونت، قائلة: "غدا كنت تعتقد بأن بريطانيا باردة، فشاهد الذين يعيشون في قرية أويمياكون الروسية".
Все уже в курсе, что у нас тут —50? И да, мы выбираемся из дома (приходится) и Ходим по улицам, при этом остаёмся в живых😂 даже видосик снять можно и сфоткаться🤣да и вообще жарковато как то😂 Два года назад выкладывая подобное фото, я подумать не могла, что все эти два года оно будет путешествовать по интернету и побывает во всевозможных пабликах😂 даже до @9gag дошло😅 Чтож, пора обновить фоточку то😂😂😂 А вообще у меня такое ощущение, что я ввела какую то моду фоткать замороженные реснички или до того, как сама сфоткала их не замечала этого, но ведь сейчас почти у каждой жительницы Якутска имеется такая фоточка, правда ведь😏 а два года назад их было не так много😅 А ещё видосик ловите🤣 И нет, пандой я после этого не становлюсь, слава моей туши для ресниц, которая не течёт после этого😍❤️ Тут могла бы быть реклама туши, но не будет😅 И нет, это я не специально шла и дышала спецом на ресницы, это просто путь на работу в —47🤷🏼♀️ минут 15-20 на улице и готово❄️ #зима #winter #yakutsk #yakutia
لتعنون صحيفة "ديلي ميل" قائلة:"مرحبا بكم في أبرد قرية على سطح الأرض، حيث متوسط درجة الحرارة في يناير/كانون الثاني —50 درجة
وهناك يتجمد الناس لقضائهم بضع ثوان في الهواء الطلق".
وأفاد السكان المحليون للقرية التي يقطنها حوالي 500 شخص بأن درجات الحرارة كانت قد وصلت إلى —67 مئوية تحت الصفر، في ظاهرة لم تحصل منذ عام 1933.
Предыдущее фото просто взорвало всё и вся😅 в прошлый раз такого не было, не думала, что так получится☺️ За день присоединилось человек 100, даже больше наверно😱 Наверно было бы неплохо представиться, ну как бы познакомиться что ли🙈 Хотя я это делать не особо то и умею, у меня даже шапки в профиле нет, а всё потому, что я не знаю что написать про себя🤷🏼♀️ •всем привет, я Настя🙋🏼 •Живу в Якутске •24 годика •работаю в свадебном салоне @fantazia_yakutsk #настявплатьях •иногда фоткаю котят #котосетнасти И как бы всё🤷🏼♀️ •Окончила универ и не работаю по профессии, ну это наверно вообще не новость в нашем мире правда? Есть кошка #kitnissgav и племянник #человек_по_имени_дима а ещё есть куча их фотографий🙈 Расскажите кому не лень, кто вы и от куда тут☺️ Ну и если что интересно спросите, отвечу❄️ P.s. Когда то летом писала немного фактов о себе, можете почитать тут👉🏻 #anastasiagav_
وكان عدد من الصحف البريطانية قد استعانت بحساب فتاة روسية تعرف باسم أناستازيا غرودزيفا من مقاطعة ياكوتسك على موقع "إنستغرام" لعرض بعض من صورها في البرد القارس.
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