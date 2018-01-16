روسيا واحدة من أكثر البلدان أمنا في العالم

أعلن نائب رئيس لجنة التربية البدنية والرياضة والسياحة وشؤون الشباب في مجلس الدوما الروسي، سيرغي كريفونوسوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعد من أكثر الدول أمنا في العالم.

© Sputnik. Sergey Pyatakov أسعار الفنادق خلال كأس العالم 2018 تحت رقابة حكومة العاصمة موسكو

موسكو- سبوتنيك . قال كريفونوسوف، خلال مؤتمر صحفي، حول موضوع " إلزام الفنادق بأن تكون " ذات نجوم" "انظروا بأنفسكم — نحن اليوم عمليا واحدة من أكثر البلدان أمناً، إذا نظرنا إلى عدد الهجمات الإرهابية بجميع أنواعها، والقضايا الإشكالية المتعلقة بالمهاجرين".

وأضاف كريفونوسوف: "انظروا إلى ما يحدث — هناك مناطق في الولايات المتحدة حتى أن الرجل الأبيض لا يمكنه الدخول إليها. في أوروبا، نحن جميعا نعلم ماذا يجري هناك".

لذلك، أعتقد أنه لا توجد دولة اليوم أكثر أمنا من بلدنا وربما، على مستوى الكرة الأرضية، وفقا لمعايير محددة، لا توجد ".

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد ضمت يوم الأربعاء الماضي، روسيا إلى قائمة مجموعة الدول التي يجب أن يتعامل الأمريكيون بشأن السفر إليها بحذر شديد.

وأوضحت أنه تم اقتراح "تجنب السفر إلى هناك بسبب مخاطر أمنية جدية"، وأن "الظروف في أي من هذه الدول المدرجة في القائمة عرضة للتغيير في أي وقت".

في حالة البلدان التي جاءت ضمن هذه الفئة، أشير إلى وجود "مناطق خطرة للغاية" فيها.