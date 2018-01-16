روسيا واحدة من أكثر البلدان أمنا في العالم

وأضاف كريفونوسوف: "انظروا إلى ما يحدث — هناك مناطق في الولايات المتحدة حتى أن الرجل الأبيض لا يمكنه الدخول إليها. في أوروبا، نحن جميعا نعلم ماذا يجري هناك".
لذلك، أعتقد أنه لا توجد دولة اليوم أكثر أمنا من بلدنا وربما، على مستوى الكرة الأرضية، وفقا لمعايير محددة، لا توجد ".
هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد ضمت يوم الأربعاء الماضي، روسيا إلى قائمة مجموعة الدول التي يجب أن يتعامل الأمريكيون بشأن السفر إليها بحذر شديد.
وأوضحت أنه تم اقتراح "تجنب السفر إلى هناك بسبب مخاطر أمنية جدية"، وأن "الظروف في أي من هذه الدول المدرجة في القائمة عرضة للتغيير في أي وقت".
في حالة البلدان التي جاءت ضمن هذه الفئة، أشير إلى وجود "مناطق خطرة للغاية" فيها.
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