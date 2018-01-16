الخارجية الروسية تدين مقتل السياسي الصربي إفانوفيتش في كوسوفو وتدعو للتحقيق

وأضاف البيان: "نعول على أن تجري الهيئات المعنية تحقيقا دقيق بالحادث وتحديد المسؤولين وعقابهم بالعقاب المناسب."
ولقى السياسي الصربي، مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين خارج مكاتب حزبه "مبادرة الشعب الصربي في كوسوفو"، في مدينة ميتروفيتسا شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء.
وكانت محكمة في كوسوفو، قد أدانت إيفانوفيتش، البالغ من العمر 64 عاما في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب إبان الصراع الذي دار رحاه خلال الفترة بين عامي 1998-1999 إلا أنه تم إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.
جدير بالذكر، أن إيفانوفيتش، تم توقيفه في 27 كانون الثاني/ يناير 2014، وبدأت محاكمته في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.
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