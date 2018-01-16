الخارجية الروسية تدين مقتل السياسي الصربي إفانوفيتش في كوسوفو وتدعو للتحقيق

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل السياسي الصربي، أوليفار إيفانوفيتش، في كوسوفو داعية لإجراء تحقيق دقيق في الحادث.

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موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندين بشدة هذا العمل الدنيء، تصفية الحسابات السياسية بهذه الطريقة محفوفة بمخاطر تفاقم الأجواء الإرهابية وتجدد النزاع في المنطقة. ندعو كل التواجد الدولي في كوسوفو حسب التفويضات القائمة، لاتخاذ تدابير كافية لتجنب مثل هذه الحوادث في المنطقة".

وأضاف البيان: "نعول على أن تجري الهيئات المعنية تحقيقا دقيق بالحادث وتحديد المسؤولين وعقابهم بالعقاب المناسب."

ولقى السياسي الصربي، مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين خارج مكاتب حزبه "مبادرة الشعب الصربي في كوسوفو"، في مدينة ميتروفيتسا شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وكانت محكمة في كوسوفو، قد أدانت إيفانوفيتش، البالغ من العمر 64 عاما في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب إبان الصراع الذي دار رحاه خلال الفترة بين عامي 1998-1999 إلا أنه تم إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.

جدير بالذكر، أن إيفانوفيتش، تم توقيفه في 27 كانون الثاني/ يناير 2014، وبدأت محاكمته في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.