سلاح روسي منقطع النظير ينهي ضحك الضاحكين في ما وراء المحيط

وبات معلوما في عام 2015، أن روسيا تقوم بتصنيع غواصة روبوتية قادرة على حمل رؤوس نووية والقيام بمهام كثيرة أخرى.

Ministry of defence of the Russian Federation الإعلام الغربي ينبه إلى حيازة الأسطول الروسي لـ"صواريخ يوم القيامة" (فيديو)

غير أن العسكريين الأمريكيين لم يصدقوا نبأ قيام روسيا بصنع الوسيلة الجديدة تماما المسماة "ستاتوس 6" لنقل الأسلحة النووية وإيصالها إلى الأهداف المستهدفة، وقالوا إنه تهويش.

ويقول المعلق العسكري الروسي فيكتور بارانيتس لـ"سبوتنيك" إن المسؤولين العسكريين في ما وراء المحيط ضحكوا وقتذاك على هذ النبأ. أما الآن فإنهم لا يرون سببا للضحك ويضطرون إلى الاعتراف بأن روسيا قادرة على تصنيع نماذج منقطعة النظير للأسلحة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية عام 2017، في إشارة إلى تطوير قدرات الصناعة الدفاعية الروسية، إن روسيا أصبحت قوية إلى درجة يستطيع معها أن يقول إنها قادرة على صد أي هجوم من قبل أي معتدٍ.