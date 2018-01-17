الخارجية الروسية تدعو الحزب القومي السوري للمشاركة بمؤتمر سوتشي

صرح عميد الشؤون الخارجية في حزب السوري القومي الاجتماعي، حسان صقر، أن الخارجية الروسية قدمت اليوم دعوات للحزب القومي السوري للمشاركة بمؤتمر سوتشي، وذلك خلال الاجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

© AP Photo/ Sergey Ponomarev الحزب السوري القومي الاجتماعي يرغب بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني القادم في سوتشي

موسكو — سبوتنيك . وقال صقر عقب الاجتماع في وزارة الخارجية الروسية في حوار مع "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إذا تم تقديم دعوات للحزب لحضور مؤتمر سوتشي: "صحيح".

وأضاف صقر الذي يترأس وفد الحزب: "روسيا هي قررت أن تدعو مجموعة كبيرة من أطياف المجتمع في سوريا، وكان لنا بعض الأراء لإضافة بعض الأسماء والأطراف لناحية استكمال اللوحة لنجاح المؤتمر. من الضروري أن يكون المشهد مكتملا واللوحة مكتملة. قد أودعنا هذا التصور للسيد بوغدانوف، وكان مرحبا بهذه الفكرة".

ورفض صقر الإدلاء بعدد المشاركين، الذين تم الاتفاق عليهم.