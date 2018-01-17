سوريا تتصدر مباحثات بوغدانوف ومدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية

تصدرت الأزمة السورية مباحثات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارجية اليابانية، هيروشي اوكو.





وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء: "جرى تبادل للآراء حيال قضايا الشرق الأوسط مع التركيز على القضية السورية وآفاق التسوية الفلسطينية — الإسرائيلية".





ويأتي هذا اللقاء في وقت يرتقب فيه انعقاد مؤتمر سوتشي لمناقشة الأزمة السورية، وتصاعد التوتر حول القضية الفلسطينية بعد إعلان ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.