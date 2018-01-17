سفارة موسكو بواشنطن تتوعد بالرد على القيود بحق وسائل الإعلام الروسية

أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، أن روسيا سترد بالمثل في حال استمرار القيود المفروضة على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة.