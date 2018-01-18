موسكو توجه دعوات لأعضاء مجلس الأمن لحضور مؤتمر الحوار السوري بصفة مراقبين

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن موسكو قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للمشاركة بصفة مراقبين في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي.

© Sputnik. Илья Питалев مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يعقد 30 يناير ويستمر ليوم واحد

واشنطن — سبوتنيك. وقال السفير الروسي لـ"سبوتنيك": "روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع أمريكا في سوريا لصالح التسوية السلمية على أساس القوانين الدولية. وانطلاقاً من ذلك روسيا قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للمشاركة بصفة مراقبين في مؤتمر الحوار الوطني السوري ، المقرر في سوتشي 29-30 يناير".

وأضاف: "ندعو اللاعبين الدوليين والإقليميين ممن لديهم تأثير على الوضع في سوريا لدعم مؤتمر الحوار الوطني السوري".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قال بأنه سيتم إعطاء الكلمة للجميع: الحكومة والمعارضة الداخلية والخارجية والمسلحة، بينما لم يتم التخطيط لإلقاء كلمات من قبل ممثلي الدول الضامنة.