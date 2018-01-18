السفير الروسي لدى واشنطن: يتوجب بقاء آلية تفادي الحوادث في الأجواء السورية

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، عن وجوب استمرار العمل بآلية تفادي الحوادث في الأجواء السورية حتى بعد انسحاب جزء كبير من القوات الروسية من سوريا، مشيرا إلى ضرورة توسيعه للعمليات على الأرض أيضا.

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، ردا على السؤال إنه أليس من الصواب أن يستبدل الاتفاق المتعلق بمنع الحوادث بشيء جديد خاصة بعد رحيل جزء كبير من القوات من سوريا: "لا أعتقد أنه يجب إلغاء أو استبدال مذكرة أكتوبر 2015".

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov روسيا تلاحظ محاولات لزعزعة الوضع في سوريا بعد سحب مجموعة القوات الجوية الفضائية

وأضاف أنطونوف أنه "بدلا من ذلك، يمكننا أن نتحدث عن توسيعه، أولا وقبل كل شيء، حول تطبيق العمليات على الأرض".

وعقب زيارة بوتين، أعلن قائد القوات الروسية في سوريا، أنه سيتم سحب 23 مقاتلة حربية ومروحيتين، بجانب عدد من فصائل الشرطة العسكرية والقوات الخاصة، وبعض القوة الهندسية العسكرية ومتخصصي نزع الألغام، بالإضافة إلى سحب عدد من العسكريين العاملين في المستشفيات الميدانية، المتخصصة في علاج المدنيين السوريين المتضررين من العمليات العسكرية.