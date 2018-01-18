أكثر أشياء لا يحبها بوتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أكثر ما لا يحبه بوتين، كما أجاب على الأسئلة حول مخططاته بعد الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس من عام 2018.

© Sputnik. Alexei Druzhinin الكرملين يعلق على صحة بوتين

قال بيسكوف أثناء مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال حول ما لا يحبه بوتين: "الكذب وعدم الكفاءة". كما نفى خلال المقابلة الافتراضات حول اختراع بيسكوف للعبارات المتميزة والنكات التي يقولها بوتين.

ووصف بيسكوف عمله، الذي يسمح له يوميا بالتعامل مع أكثر شخصية نفوذا في العالم بـ"النجاح الأكبر في حياته".

كما علق بيسكوف على مخططاته الوظيفية في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس من العام الجاري، قائلا: "لم أفكر في الأمر صراحة".