طائرات "درون" تأتي زرافات لإنجاز مهمتها

وستستطيع الطائرات التي بدئ بصنعها أن تقرر بنفسها القيام بهذا العمل أو ذاك وفقا للتطورات الجارية في ساحة المعركة.

© AP Photo/ Leslie Pratt, US Air Force أحدث نظام دفاع ضد طائرات درون يتصدى لغارة جوية في سوريا

وقال فلاديمير ميخييف، مستشار شركة التقنيات الإلكترونية، للصحفيين:

سيتم في الأعوام القليلة المقبلة إنجاز مهمة إنشاء عائلة من الطائرات بدون طيار المزودة بالذكاء الاصطناعي التي ستقوم بنفسها باتخاذ القرار المناسب وستنفذ العمليات القتالية والاستطلاعية وغيرها من العمليات من خلال الاعتماد على الذات.

ويُتوقع أن تقوم هذه الطائرات بمهمتها بشكل جماعي ضمن الأسراب.

ويقول مصمم الطائرات سيرغي كوروتكوف إن طائرات "درون" لا يمكنها اليوم أن تحقق المهام المطروحة عليها بشكل انفرادي. ويختلف الأمر حين تعمل بشكل جماعي وبالتنسيق مع المراكز الأرضية.

ومن أجل تأمين أداء أسراب طائرات "درون" يتطلب الأمر توفير قنوات اتصال محصّنة ضد الاختراق.

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على صنع طائرات بدون طيار قادرة على العمل الجماعي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2015 بدء العمل في هذا الاتجاه. وبعد عام أعلن مهندسون روس إنشاء نظام فعّال لمكافحة أسراب طائرات "درون" يُدعى "شيبوفنيك" (أي الورد البري الجبلي).